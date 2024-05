Endrick revela que deixou de mudar o visual por reprovação da namorada

De malas prontas para a Espanha, onde vai defender o Real Madrid a partir do segundo semestre, Endrick contou detalhes do seu namoro com a modelo Gabriely Miranda e disse que desistiu de fazer uma mudança no visual por decisão dela, em entrevista para o youtuber Casimiro Miguel, para o canal Que Papinho!.

Casimiro perguntou se Endrick iria fazer tranças no cabelo, e o atacante do Palmeiras disse que a namorada vetou o corte. "Vou não. A mulher não aprovou, não", respondeu o craque de 17 anos. "Ela gosta do cabelo assim, bagunçado. Eu queria meter uma trança", disse, entre risadas. Depois completou: "a fala dela pesou".

"Se for campeão, ia meter a trança", explicou Endrick. "Aí ela falou 'não aprovo'. Sabe quando ela dá aquela...", disse o atacante, fazendo o sinal de uma cutucada com a mão. "E você fica pensando... ela falou 'vai ficar legal, mas eu não aprovo'". Ela perguntou a Endrick se ele queria mudar o visual e ele, com humor, achou melhor dizer que não.