Tatiana Weston-Webb estreia com vitória na etapa do Taiti do Circuito Mundial de surfe

Tatiana Weston-Webb iniciou com vitória a etapa de Teahupo'o, a sexta do Circuito Mundial de surfe. Neste sábado, a brasileira foi a melhor em sua bateria do round 1 no Taiti. Após quatro ondas, ela somou 10.34, contra 8.16 de Brisa Hennessy, da Costa Rica, e 1.53 de Gabriela Bryan, do Havaí.

A etapa de Teahupo'o é a primeira após o corte de Margaret River. Entre as mulheres, somente dez atletas permaneceriam no circuito após a etapa na Austrália. Tatiana, nono lugar no ranking mundial, foi a única brasileira que sobreviveu ao critério. Entre os homens, Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora são os representantes brasileiros que permanecem no circuito.

Apesar de a pontuação dar uma ideia de vitória tranquila para a brasileira no Taiti, a concorrência era bastante qualificada. Brisa Hennessy é a quarta colocada do ranking mundial, e Gabriela Bryan, a quinta.

Classificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Tatiana Weston-Webb pode usar a etapa do Taiti como uma espécie de treino de luxo para sua segunda participação olímpica, já que Teahupo'o será também a sede do surfe nos Jogos franceses. O melhor resultado da brasileira no Taiti foi o terceiro lugar em 2022, quando foi eliminada pela americana Courtney Conlogue, campeã da etapa. Em 2023, ela parou nas quartas de final.

Além de Tatiana, as outras surfistas brasileiras classificadas para os Jogos de Paris-2024 são Tainá Hinckel e Luana Silva, que não competiram em Teahupo'o em eventos do Circuito Mundial de surfe.