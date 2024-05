Calleri treina visando o Talleres-ARG e Lucas Moura faz trabalho de recuperação no São Paulo

O São Paulo iniciou neste sábado a preparação visando o duelo com o Talleres-ARG, marcado para quarta-feira, às 21h30, no MorumBis, pela sexta rodada da Copa Libertadores. A atividade contou com o atacante Calleri, recuperado de uma lesão na panturrilha. Já Lucas Moura fez um trabalho especial de recuperação junto com os atletas que estiveram em campo na vitória sobre o Águia-PA pela Copa do Brasil.

Lucas Moura vem sendo observado com carinho pela comissão técnica de Luis Zubeldía, já que vem de uma sequência de lesões. O atacante é a principal esperança da torcida do São Paulo na busca pelo título da Libertadores.

O São Paulo pode comemorar também o retorno de Calleri, que ficou de fora dos últimos três compromissos da equipe por causa de uma lesão na panturrilha direita.

Para ele e os demais atletas, o dia começou com os exercícios de aquecimento, focados em mobilidade e ativação. Na sequência, Luis Zubeldía comandou um trabalho técnico de posse de bola seguido de um treinamento de ataque contra defesa.

Por fim, a comissão técnica separou três equipes de seis jogadores para um jogo em espaço reduzido. Enquanto duas delas se enfrentavam, a terceira fazia um trabalho de corrida intermitente. O São Paulo treinará novamente no CT da Barra Funda neste domingo.

Já classificado às oitavas de final da Libertadores, o São Paulo aparece na vice-liderança do Grupo B, com dez pontos, atrás do próprio Talleres, com 13. Uma vitória simples faz o time paulista assumir o primeiro lugar.