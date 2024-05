Atletismo: Brasil fecha Mundial paralímpico com melhor campanha da história

O Brasil encerrou neste sábado (25) o Mundial de Atletismo paralímpico de Kobe, no Japão, com a melhor campanha de sua história. A delegação do país terminou com 19 medalhas de ouro, 12 de prata e 11 de bronze. No campeonato de Lyon, em 2013, os atletas brasileiros haviam conquistado 16 medalhas de ouro.

No Japão, o Brasil só ficou atrás da China, com 33 ouros, 30 pratas e 24 bronzes. "A gente sai daqui com um sentimento de alegria, uma sensação de dever cumprido", disse Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). "Por outro lado, com sentimento de um baita desafio e de muita expectativa para os Jogos Paralímpicos de Paris, que são o nosso principal objetivo."

No último dia de competições no Kobe Universiade Memorial Stadium, o destaque brasileiro foi o gaúcho Wallison Fortes nos 200m T64 (amputados de membros inferiores com prótese). Ele terminou a prova com uma queda, e o photo finish determinou a medalha de prata para o brasileiro. Logo após a prova, o italiano Francesco Loragno foi desclassificado por invasão de raia. Com isso, Wallison ficou com o ouro.