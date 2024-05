Yuri Lima diz como conheceu cantora Iza e relembra primeiro encontro: 'Surreal'

O volante Yuri Lima, do Mirassol, tem 29 anos e está prestes a ser pai. O jogador e a cantora Iza estão na expectativa para o nascimento de Nala, primeira filha do casal. A artista está grávida de quatro meses.

O relacionamento com Iza começou em 2022 e Yuri fez questão de enfatizar que "lembra tudo" do primeiro encontro. "Rapaz, eu estava nervoso, viu? Não tinha visto ela pessoalmente ainda. Quando ela abriu a porta... Estava muito linda, com um vestido verde, brilhante. Surreal", disse o atleta em entrevista à revista GQ. "E aí, quando bate, cai a ficha, fiquei bobinho", complementou ele.

As interações entre o casal começaram semanas antes, por meio do Instagram, com uma mensagem enviada pelo volante. "Na real, eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Daí, pensei: 'vou tentar a sorte'", relembrou ele. "Santo Instagram, era o único jeito possível. Sou muito caseiro", afirmou Yuri.