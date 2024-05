Copa América terá mulheres no apito pela primeira vez e 11 brasileiros

"É um compromisso assumido pela Conmebol desde 2016, que está comprometida com o desenvolvimento e a profissionalização de mais mulheres dentro e fora do campo de jogo, promovendo o futebol com igualdade nos diferentes torneios", diz a nota oficial.

Classificação e jogos Copa América

Os árbitros selecionados deverão se apresentar no dia 12 de junho, na cidade de Dallas, no Texas, para começar a preparação para o torneio. Eles passarão por avaliações técnicas e físicas, tanto em campo quanto nas cabines do VAR. Também receberão tratamentos fisioterapêuticos para que possam estar em boas condições físicas durante a competição.

A Copa América será realizada nos Estados Unidos e começará no dia 20 de junho, terminando em 14 de julho. Ao todo, serão 16 participantes. O Brasil estreia no dia 24 de junho contra a Costa Rica.