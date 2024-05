Seleção italiana anuncia lista para a disputa da Euro-2024 e convoca Jorginho

O técnico Luciano Spalletti anunciou, nesta quinta-feira, a pré-lista de convocados para a disputa da Eurocopa, que será realizada na Alemanha. A surpresa da relação é o atacante brasileiro Jorginho, que atualmente defende o Arsenal, da Inglaterra. Atuais campeões do torneio, os italianos buscam o bicampeonato.

Jorginho teve uma importante participação na última campanha da Eurocopa pela Itália. No entanto, ele não vive uma boa fase atualmente. Sem espaço no time inglês, o brasileiro naturalizado italiano está na reserva do Arsenal.

Para a disputa da competição de seleções, Spalletti chamou 30 atletas em uma pré-lista. O grupo inicia os treinamentos no final de maio e, no dia 4 de junho, está programado um amistoso diante da Turquia. Dois dias depois, o comandante vai definir os 26 nomes que vão disputar a Euro.

A competição vai ser realizada na Alemanha e seu início está marcado para o dia 14 de junho. O torneio, que reunirá 24 seleções, tem a decisão agendada para 14 de julho. O palco da final será o estádio Olímpico de Berlim.

A seleção italiana integra o Grupo B. A estreia vai ser em Dortmund, no dia 15 contra a Albânia. O segundo duelo da fase de classificação é diante dos espanhóis, na Arena Schalke, no dia 20. O confronto que encerra a primeira etapa do torneio é com a Croácia, quatro dias depois, em Leipzig.