McLaren homenageia Senna e terá carro verde e amarelo no GP de Mônaco de F-1

A McLaren anunciou que Lando Norris e Oscar Piastri vão pilotar um carro com pintura diferenciada no GP de Mônaco de Fórmula 1, no fim de semana. Em homenagem a Ayrton Senna, o MCL38 deixou o laranja de lado e recebeu as cores azul, verde e amarelo, que representam a bandeira brasileira.

A escolha pelo GP de Mônaco para a homenagem não foi por acaso. Ayrton Senna é o recordista de vitórias no circuito com seis triunfos, e a caracterização do carro foi inspirada no capacete que o brasileiro usava. "Pelo Rei de Mônaco. Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores", escreveu a escuderia em publicação nas redes sociais.

A iniciativa integra mais uma homenagem ao piloto brasileiro, cuja morte completou 30 anos no dia 1º de maio. "Por ser o trigésimo aniversário, a equipe escolheu reconhecer e celebrar sua vida em um de seus lugares favoritos e mais bem-sucedidos para correr, Mônaco. Estamos ansiosos para correr com esse layout vibrante e bonito neste fim de semana", disse o CEO da McLaren, Zak Brown.

Senna correu pela escuderia britânica entre 1988 e 1993, e subiu ao lugar mais alto do pódio 35 vezes no período. Foi pela equipe que faturou seus três títulos mundiais. "É uma maneira fantástica de celebrar sua vida e seu legado por meio de suas cores icônicas em ambos os carros", afirmou a CEO de Senna Brands e sobrinha do brasileiro, Bianca Senna. "A McLaren significava muito para ele", complementou ela.

Além da pintura diferenciada no MCL38, a equipe preparou macacões sob medida inspirados em Senna para Lando Norris e Oscar Piastri usarem ao longo do fim de semana do circuito. O GP de Mônaco será disputado entre sexta-feira e domingo, no circuito de rua de Montecarlo.