Abel Ferreira x Al-Sadd: entenda possíveis consequências ao técnico e ao Palmeiras

Especulações sobre o interesse do clube árabe na contratação de Abel chegaram a ser veiculadas no final do ano passado, mas o estafe do português desconversou sobre qualquer tipo de negociação. No dia 16 de novembro de 2023, os catarianos anunciaram Wesam Rizik como treinador para um "período de transição", mas ele continua no comando até agora.

CONSEQUÊNCIA É APENAS FINANCEIRA

Até o momento, o Palmeiras se limitou a informar que "está ciente do caso e já vem tomando todas as medidas jurídicas cabíveis". Com a ação em andamento, as consequências dependem da avaliação que a Fifa fará daquilo que foi estabelecido no documento firmado entre Abel e Al-Sadd. A entidade pode, inclusive, manter a cobrança da multa, mas com valor reduzido.

"A consequência para ele é aquela que está escrita no próprio pré-contrato que ele assinou", explica Marcel Belfiore. "O papel da Fifa não é dar uma punição para o Abel, se de fato entender que ele descumpriu um pré-contrato. É o próprio contrato que vai prever qual é a consequência, é uma multa. Se a Fifa entender que todos os requisitos daquele contrato são de fato válidos, ela vai analisar a multa prevista neste pré-contrato e vai analisar se ela é razoável ou não. Vai olhar se a multa é proporcional".

Também entram na análise as perdas que teriam sido geradas ao clube do Catar em termos de mercado, como, por exemplo, oportunidades desperdiçadas de contratar outros treinadores que estavam disponíveis naquele momento. "Quando o Abel descumpre, eles teriam perdido essas suposta oportunidades. Abel, por sua vez, poderia argumentar que não faz sentido uma multa tão alta, que não tiveram grande prejuízo com a recusa. Isso, claro, se superadas as questões mais objetivas da própria validade do contrato", afirma Belfiore.

Já punições desportivas, como suspensões, não cabem nesse caso. Tal sanção só pode vir à tona se Abel for condenado a algum pagamento pela Fifa e não cumpri-lo dentro do prazo, como explica o advogado. "É um pouco na linha do que acontece com os clubes, quando sofrem punições de transfer ban por deixar de cumprir pagamento. É um problema eminentemente financeiro. Ninguém vai suspender ele, nem no Palmeiras, vai continuar trabalhando aqui normalmente".