Norris admite frustração com 2º lugar após ameaçar Verstappen: 'Mais uma volta'

Lando Norris não escondeu sua frustração por ter ficado em segundo lugar no GP de Emilia Romagna, em Ímola, neste domingo. O piloto inglês da McLaren pressionou o holandês Max Verstappen nas últimas 15 voltas, mas viu o rival da Red Bull ganhar por menos de 1 segundo (mais precisamente 0s725 de diferença).

"É duro admitir, mas mais uma ou duas voltas eu acho que poderia passar. É duro... uma pena", afirmou após a corrida.

O segundo lugar na Itália fez o piloto da McLaren ir para o quarto lugar na classificação geral com 101 pontos, seis atrás do mexicano Sergio Perez, da Red Bull. O líder é Verstappen, com 161, seguido de longe por Charles Leclerc, da Ferrari, com 113.