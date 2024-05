Anderson Silva fará trilogia contra Chael Sonnen em luta de boxe em São Paulo

O brasileiro Anderson Silva e o norte-americano Chael Sonnen se enfrentarão uma última vez nos ringues de boxe. A dupla, que marcou história no UFC com duas disputas de cinturão peso-médio, foi anunciada como rivais para o evento 'Spaten Fight Night', que marca a despedida de Silva dos ringues.

O evento fechado ocorrerá em São Paulo, no Komplexo Templo, no próximo dia 15 de julho, para aproximadamente 600 convidados. Alguns dias atrás, o lutador brasileiro chegou a ser desafiado pelo ator norte-americano Terry Crews e aceitou o convite para a luta. A ação, no entanto, não passava de uma propaganda para o verdadeiro confronto.

Silva e Sonnen ficaram marcados pelas duas lutas que protagonizaram nos anos de 2010 e 2012. O norte-americano, que jamais atuou no boxe, atacou a família de Silva e o Brasil durante a promoção dos confrontos do UFC.

No primeiro embate, Sonnen não ganhou por muito pouco e ficou bem perto de protagonizar uma das maiores zebras da modalidade. No último round, Silva encontrou uma finalização e manteve seu título. Na revanche, Silva não tomou conhecimento do rival e o nocauteou ainda no segundo round.

Apesar da animosidade que precedeu ambas as lutas, Silva e Sonnen não guardam rancor e já se encontram algumas vezes para falar sobre o ocorrido. Recentemente, o norte-americano chegou a fazer parte da promoção da cinebiografia do lutador brasileiro.