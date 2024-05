Marco Reus compra cerveja para 81 mil torcedores do Dortmund na sua despedida do clube

Marco Reus despediu-se dos torcedores do Borussia Dortmund de forma inusitada no último dia da temporada do Campeonato Alemão, enquanto se prepara para deixar o clube neste fim de temporada. O jogador de 34 anos fez sua última partida, após uma passagem de 12 anos em que fez 427 jogos, marcou 170 gols e conquistou quatro troféus.

E depois de marcar um gol na goleada por 4 a 0 sobre o rebaixado Darmstadt, Reus mostrou sua gratidão com um enorme gesto aos torcedores. O ex-jogador da seleção alemã retribuiu o favor presenteando os 81 mil torcedores que assistiram ao jogo com uma rodada de cerveja nos bares do Signal Iduna Park, segundo a Sky Germany.

"Foi a última vez que estive em casa e queria aproveitar. Estou extremamente grato pelo carinho que as pessoas me demonstraram", disse Reus após o jogo. "Espero retribuir algo a eles. Foi perfeito sentir a atmosfera da 'Muralha Amarela'. Com certeza irei visitá-los."

No início deste sábado, ele marcou o segundo gol da equipe - Ian Maatsen, Julian Brandt e Donyell Malen também anotaram - para encerrar sua campanha na temporada.

Reus foi substituído aos 37 minutos do segundo tempo pelo técnico Edin Terzic e foi aplaudido de pé pelos torcedores quando Lukas Nmecha entrou em seu lugar, com Terzic descrevendo-o como "um dia quase perfeito".

O Dortmund, que terminou atrás de Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern de Munique e RB Leipzig em quinto lugar, garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O time ainda tem a final da Liga dos Campeões em Wembley contra o Real Madrid para disputar, mas Reus já se despediu dos torcedores que lhe agradeceram com uma faixa 'Danke Reus' (Obrigado, Reus) antes do jogo.