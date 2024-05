Novorizontino e Coritiba empatam sem gols e perdem chance de colar no G-4 da Série B

Novorizontino e Coritiba fizeram um jogo de muita transpiração e pouca inspiração nesta sexta-feira, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, os dois não balançaram as redes e ficaram no empate por zero a zero, perdendo a chance de colar no G4 - grupo de acesso.

Com um ponto para cada, ambos aparecem na segunda parte da tabela. Com oito pontos, o Coritiba é o 11º colocado, enquanto o Novorizontino é o 13º, com sete.

Com formações espelhadas, Novorizontino e Coritiba fizeram um primeiro tempo de muita movimentação e poucas emoções. Os visitantes foram quem tiveram uma leve superioridade e mais qualidade quando estiveram próximo a área, chegando a ter um gol anulado de Lucas Ronier, por impedimento.

O time paulista demorou para entrar no jogo e depois dos 15 minutos começou a ter presença ofensiva. Morisco defendeu os chutes de Neto Pessoa e Raul Prata. Na reta final, o Coritiba voltou a tomar conta da partida. Figueiredo arriscou de longe e acertou o travessão.

Na segunda etapa, o Coritiba seguiu aproveitando melhor as oportunidades. Wesley Pomba bateu cruzado e Jordi espalmou. A resposta dos donos da casa veio em chute de Marlon, que passou próximo da baliza direita curitibana.

Com o passar do tempo, o duelo foi caindo de produção, com ambos tendo dificuldade no acabamento das jogadas - seja no último passe ou nas finalizações. Na reta final, Lucca teve a chance da partida, em erro de Morisco, mas, sem goleiro, mandou na rede do lado de fora.

A dupla volta a campo somente no dia 27. Às 21 horas, o Novorizontino visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP). Já o Coritiba, atua às 21h30, contra o Operário-PR, no estádio Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 0 CORITIBA

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, César Martins e Renato; Raul Prata (Rodrigo Soares), Marlon, Willian Farias (Geovane) e Danilo Barcelos (Léo Tocantins); Paulo Vítor, Neto Pessoa (Lucca) e Waguininho (Rodolfo). Técnico: Eduardo Baptista.

CORITIBA - Pedro Morisco; Maurício Antônio (Jean Pedroso), Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Natanael, Sebastián Gómez (Geovane Meurer), Morelli (Matheus Bianqui) e Rodrigo Gelado; Lucas Ronier (Yago Ferreira), Wesley Pomba (David) e Figueiredo. Técnico: James Freitas (interino)

CARTÕES AMARELOS - Luisão e Léo Tocantins (Novorizontino); Marcelo Benevenuto (Coritiba).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA - R$ 18.665,00

PÚBLICO - 1.406 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).