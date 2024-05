Aston Villa empata com Liverpool no fim, mas adia classificação à Champions

A frenética etapa poderia ficar quente se o gol de Watkins valesse logo aos seis minutos. Mas o VAR flagrou impedimento de Bailey e o lance acabou impugnado, para desespero do autor do gol, que reclamou muito do companheiro. Mas o camisa 11 também falhou em boa chance. Alisson saiu errado e ele quis anotar de calcanhar, na área, para ira de Douglas Luiz.

O Liverpool seguiu em cima e ampliou com Salah. Estava impedido. Szoboszlai e Arnold pararam em milagre de Dibu Martínez. Com o passar do tempo, o Aston Villa se desesperou, mas ainda viu Durán descontar aos 41, deixando os últimos minutos quentes. E o empate que parecia improvável, veio com Diaby batendo e contando com desvio em Durán para buscar o 3 a 3.

Com a reação, a situação da equipe de Birmingham ainda é tranquila. Precisa que o City tire pontos do Tottenham nesta terça-feira ou fazer sua parte na casa do Crystal Palace na rodada final.