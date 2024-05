Manchester City massacra Wolverhampton por 5 a 1 e continua na caça ao líder Arsenal

O centroavante Haaland foi o nome do jogo em que o Manchester City venceu o Wolverhampton no Etihad Stadium por 5 a 1. O norueguês marcou quatro gols e chegou a 25 deles em 28 partidas do Campeonato Inglês. Com o resultado, os Citizens vão a 82 pontos - um abaixo do líder Arsenal, que tem 83. O Wolverhampton segue em 11º, com 46 pontos.

O City precisava vencer o Wolverhampton para não deixar o Arsenal abrir vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Mais cedo, os Gunners bateram o Bournemouth por 3 a 0, em Londres.

A equipe começou fulminante o jogo, não dando espaços para o Wolverhampton e logo obteve sua recompensa: aos 9 minutos, o juiz marcou pênalti em cima do lateral-esquerdo croata Gvardiol. Haaland posicionou a bola com carinho, cobrou a penalidade máxima e fez o gol.

Com o time anfitrião de posse da bola, restou ao Wolverhampton se defender com faltas - especialmente do atacante brasileiro Mateus Cunha - e com suas linhas baixas. Mas isso não impediu a equipe do técnico Pep Guardiola de seguir atacando.

Aos 35, Rodri dominou a bola no meio de campo mais uma vez e encontrou o belga De Bruyne, que cruzou na área. Haaland se antecipou a Semedo e enfiou a bola na rede do goleiro português José Sa.

O City não sossegou e seguiu pressionando a defesa do Wolverhampton em busca do terceiro gol até os 44 do primeiro tempo, quando Semedo acertou o pé de apoio de Haaland quando este estava pronto para concluir a gol e novo pênalti foi marcado pelo VAR. O norueguês mais uma vez cobrou e marcou seu hat-trick: 3 a 0 para os donos da casa.

A equipe de Manchester não voltou para o segundo tempo exatamente afoita para aumentar o placar, enquanto o Wolverhampton se defendia com muitas faltas. Apesar disso, os visitantes voltaram com as linhas mais avançadas e descontaram aos 6 minutos, quando Semedo encontrou Bellegarde. Este cruzou para saída atabalhoada de Ederson e a bola encontrou Hwang, que a jogou contra a rede.

Mal deu tempo para o Wolverhampton comemorar e o City aumentou novamente com Haaland. Ederson passou a bola através da linhas para Foden, que se virou e deixou o norueguês mano a mano com Kilman, o driblou e marcou mais um gol.

O quarto gol fez com que os visitantes recuassem suas linhas, truncando o jogo fazendo faltas táticas. O City passou a rodar mais a bola para tentar alguma infiltração, mas diminuiu o ritmo.

Entretanto, aos 37, Guardiola substituiu Haaland por Julián Alvarez. O argentino marcou o quinto gol do City dois minutos depois, quando recebeu e tocou na saída do goleiro José Sá, para finalizar o placar do jogo.

MAIS JOGOS

Em Burnley, no estádio Turf Moor, o Newcastle atropelou o time da casa por 4 a 1 - gols de Wilson, Longstaff, Bruno Guimarães e Isak; John O'Shea descontou para os anfitriões.

O resultado deixa o Newcastle em sexto, com 56 pontos. O time do técnico Eddie Howe joga novamente pelo Campeonato Inglês no próximo sábado em casa contra o Brighton.

Já a equipe do técnico Vincent Kompany segue na 19ª posição - zona de rebaixamento -, com 24 pontos. O próximo jogo do Burnley será no sábado que vem contra o Tottenham, em Londres, no Tottenham Stadium.

No Gtech Community Stadium, o Brentford recebeu o Fulham para um empate em 0 a 0 muito disputado por ambos os times - os dois acertaram apenas três chutes cada contra os gols -, além do Brentford ter uma posse de bola de 55% contra 45% do Fulham.

Com este placar, o Brentford subiu para 36 pontos e está em 16º na classificação. A próxima partida será contra o Bournemouth, na casa do adversário - o Vitality Stadium -, no próximo sábado.

O Fulham foi a 44 pontos, na 12ª posição do torneio. O time enfrentará o Manchester City em Londres no sábado que vem no Estádio Craven Cottage.