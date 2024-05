Com um mês de Zubeldía, São Paulo joga para confirmar ida às oitavas da Copa do Brasil

Um dia após completar um mês sob a batuta de Luis Zubeldía, o São Paulo vai a campo nesta quinta-feira na busca de confirmar a classificação às oitavas da Copa do Brasil. A equipe tricolor encara o Águia de Marabá às 21h30, no MorumBis, pelo jogo de volta da terceira fase. O time paulista venceu por 3 a 1 no Pará e pode até perder por um gol de diferença que avança.

Com passagem vitoriosa pela LDU, do Equador, Zubeldía foi contratado com a missão de retomar o protagonismo da equipe tricolor, que vinha de eliminação precoce no Paulistão e sofrendo para vencer adversários de menor expressão com Thiago Carpini. A estreia do treinador argentino de 43 anos foi em 22 de abril, com uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona, em Guayaquil, pela Copa Libertadores.

O São Paulo acumula sete partidas de invencibilidade desde a chegada de Zubeldía. São cinco vitórias e dois empates, com um aproveitamento de 80,9%. A equipe marcou 13 gols e sofreu apenas 4. Um dos resultados mais imponentes foi justamente o triunfo fora de casa sobre o Águia, quando a equipe tricolor entrou em campo com uma escalação quase toda formada por reservas.

Para o duelo desta quinta-feira, a tendência é que o treinador argentino leve a campo um time mais próximo do titular. Calleri, fora desde 8 de maio por causa de uma lesão na panturrilha, continua ausente. A comissão técnica trabalha para ter o atacante à disposição para o duelo com o Talleres, dia 29, em confronto que vai definir o primeiro colocado da chave do São Paulo na Libertadores.

"Temos muitos jogos, mas os jogadores estão bem. Estão entendendo como tratar a bola e seguir as táticas no ataque. Nossos adversários não vem tendo muitas chances de gol e nós rodamos bem a bola, mas ainda podemos melhorar. Teremos alguns treinos nesses próximos dias e vamos trabalhar forte para jogar bem", disse Zubeldía, em coletiva após o empate na última semana com o Barcelona, no MorumBis.

Por sua vez, o Águia de Marabá vive péssima fase. O time paraense, que surpreendeu ao despachar o Coritiba, em vitória por 3 a 2, na primeira fase da Copa do Brasil, não vence há oito partidas. A equipe vem de goleada por 4 a 0 para o Maranhão e está na lanterna do Grupo B na quarta divisão nacional.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Galoppo; Ferreirinha, Luciano e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁGUIA - Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia, Wender, Junior Dindê e Mariano; Hitalo, Braga e João Guilherme. Técnico: Glauber Ramos.

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

HORÁRIO - 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).