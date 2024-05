Letícia cita dificuldade do Paulistão feminino e projeta evolução do Palmeiras na temporada

Estreia em #FamíliaPalmeiras ??

Amanhã começa a nossa caminhada pelo Campeonato Paulista e contamos com o apoio de todos vocês! Adquira seu ingresso ?? ? https://t.co/FNZaS40KNm #AvantiPalestrinas #PALxAFE pic.twitter.com/buZG6VhlSg

? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 22, 2024

"Estrear com um clássico como é o jogo com a Ferroviária nos faz estar extremamente atentas desde o começo da competição. Sabemos que o Paulista, pela forma de disputa, não dá espaço para erro e que cada ponto é importante, então estarmos ligadas desde o início é essencial na busca do título", seguiu.

Letícia está no Palmeiras desde 2023 e vai para a disputa de seu segundo Campeonato Paulista com a equipe. Ao todo, a atacante de 23 anos soma 39 jogos e 18 gols com a camisa do Verdão. Na última edição do Estadual, as Palestrinas acabaram eliminadas na semifinal depois de derrota para o Corinthians.