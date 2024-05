Veja quanto o Corinthians arrecadou com classificação às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians confirmou o favoritismo e venceu o América-RN na Neo Química Arena. Desta maneira, o time garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, resultado que renderá uma boa quantia à equipe do Parque São Jorge como premiação.

O Alvinegro embolsou mais R$ 3,4 milhões ao avançar de fase na competição. Conforme estabelecido pela CBF, o valor é atribuído a todos os classificados às oitavas de final.

No total, o Corinthians já soma R$ 8,9 milhões ganhos em premiação na Copa do Brasil. O clube também eliminou o Cianorte e o São Bernardo na primeira e na segunda fase do torneio, respectivamente.