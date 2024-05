Palmeiras defende invencibilidade de nove jogos contra o Botafogo-SP

O Palmeiras tem jogo decisivo nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Botafogo-SP em jogo de volta da terceira fase da competição. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O Verdão defende uma invencibilidade de nove jogos contra o time do interior paulista.

No jogo de ida, a equipe de Abel Ferreira venceu por 2 a 1, no Allianz Parque, com gols de Rony e Estêvão. O segundo gol alviverde foi marcado no último lance da partida. Com esse resultado, o Verdão tem a vantagem de jogar apenas pelo empate para conquistar a vaga nas oitavas de final.

A última derrota do time palmeirense para a equipe de Ribeirão Preto aconteceu em 2014, pela fase de grupos do Campeonato Paulista daquela ocasião. O Botafogo-SP venceu por 3 a 1. Valdivia marcou o único gol do Alviverde no jogo que aconteceu no Estádio Santa Cruz.