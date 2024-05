Com laser e IA: novos aparelhos prometem ‘matar’ e substituir celular

FAQ

O escritor Jeferson Tenório, autor de livros como "Estela sem Deus" e "O Avesso da Pele" participou do quadro final do programa perguntando sobre privacidade na internet e como é possível proteger as informações pessoais no universo online.

Deu Tilt

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio completo da semana:

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio completo