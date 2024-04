Zubeldía elogia São Paulo no empate com Palmeiras: 'Importante é que se deixou tudo em campo'

Impressionado com a atmosfera criada pelos 55 mil torcedores presentes no empate com o Palmeiras, nesta segunda-feira, no MorumBis, o técnico Luís Zubeldía elogiou a postura do time do São Paulo.

"Quando se deixa tudo em campo os torcedores percebem esta entrega. Desfrutei muito o clima do estádio e se não estou mais feliz é porque gostaria de ganhar. O empate não é dos piores. Foi um clássico, com equipes equilibradas", disse o treinador, que fez sua estreia no Campeonato Brasileiro.

O técnico argentino destacou a atuação de Alisson. "Ele fez uma partida extraordinária. Grandes equipes precisam ter grandes volantes. O alto nível do Alisson ajudou a entrada do Bobadilla." E deixou claro que James Rodríguez está longe de ter chance na equipe titular. "Ele teve quatro sessões de treinamento. Achamos que para ele atingir mais nível deveria jogar mais tempo. O colocamos porque ele poderia encontrar um passe no último terço do campo. Mas precisa de um melhor preparo físico ou teremos outras opções melhores."

O São Paulo volta a jogar na quinta-feira, no Pará, diante do Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Zubeldía deixou claro que deverá usar reservas, poupando para as partidas seguintes pelo Brasileirão e Copa Libertadores. "É provável que faremos rotação porque tenho de descansar alguns jogadores que estão com desgaste importante de viagens e jogos. É momento de revezar a equipe para ter boas condições domingo e na outra quarta-feira."