Filho de Will Smith aparece com a camisa do São Paulo e agita internet

O filho do ator Will Smith, Jaden Smith, movimentou a internet neste domingo ao publicar fotos vestindo a camisa do São Paulo em seu perfil nas redes sociais.

Jaden Smith apareceu vestindo a camisa listrada do São Paulo confeccionada pela New Balance, nova fornecedora de materiais esportivos do clube.

Jaden Smith, dono de uma marca de roupas chamada "MSFTSREP", é autor de algumas colaborações com a New Balance. O ator e empreendedor já assinou diversas linhas de tênis da marca e tem associado sua imagem à empresa de Boston.