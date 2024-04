Endrick e outros 5 brasileiros figuram em lista de jovens jogadores mais experientes do mundo

Um levantamento feito pelo CIES Football Observatory colocou o atacante Endrick, do Palmeiras, como um dos 100 jogadores da categoria sub-20 mais experientes do mundo. O palmeirense ficou na 17ª posição do ranking, atrás do compatriota Vitor Roque, atacante do Barcelona, que ficou em 13º.

Além da dupla, outros quatro brasileiros foram citados no levantamento. Um deles é o meio-campista Victor Hugo, do Flamengo, que ficou em 38º lugar. Já o Corinthians tem dois representantes: o atacante Wesley, na 64ª colocação, e o volante Gabriel Moscardo, que está emprestado ao Paris Saint-Germain, na 83ª posição. O atacante Ângelo, ex-Santos, ficou em 82º lugar. O jogador pertence ao Chelsea, mas está emprestado ao Strasbourg, da França.

O ranking levou em conta a minutagem dos atletas em jogos oficiais por clubes e seleções nacionais (profissional e sub-21) durante o período de 23 de abril de 2023 a 23 de abril de 2024. O primeiro lugar ficou com o meio-campista João Neves, do Benfica, que teve pontuação de 84,0.

Na segunda colocação ficou o meia do Paris Saint-Germain, Zaire-Emery, com 82,0. Completa o Top 3 o atacante Alejandro Garnacho, do Manchester United, que fez 79,4 pontos.

Confira a lista dos jogadores sub-20 mais experientes do mundo:

1º - João Neves, do Benfica - 84,0

2º - Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain - 82,0

3º - Alejandro Garnacho, do Manchester United - 79,4

4º - Lamine Yamal, do Barcelona - 78,7

5º - Leny Yoro, do Lille - 78,6

6º - Bilal El Khannous, do Genk - 77,5

7º - Archie Gray, do Leeds - 77,0

8º - Gavi, do Barcelona - 76,4

9º - Arthur Vermeeren, do Atlético de Madrid - 76,4

10º - Rico Lewis, Manchester City - 76,3

Confira a pontuação dos brasileiros no ranking:

13º - Vitor Roque, do Barcelona - 75,9

17º - Endrick, do Palmeiras - 73,9

38º - Victor Hugo, do Flamengo - 67,7

64º - Wesley, do Corinthians - 64,7

82º - Ângelo Gabriel, do Strasbourg - 63,1

83º - Gabriel Moscardo, do Corinthians - 63,0