Vinícius Júnior presenteia Rafael Nadal com camisa do Real e faz dedicatória: 'Para o melhor'

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, presenteou o tenista Rafael Nadal com uma camisa do clube espanhol. A dupla se encontrou em Madri, e o brasileiro fez questão de registrar o momento nas redes sociais nesta quarta-feira. "Lenda", escreveu o jogador de futebol na legenda da postagem.

A camisa tem o nome do atacante brasileiro e o número 7, além de uma mensagem ao tenista. "Para o melhor", escreveu Vini Jr., que também autografou a vestimenta. Nadal está na capital espanhola para a disputa do Masters 1000 de Madri, que ocorre até dia 5 de maio. O tenista de 37 anos estreia no torneio nesta quinta-feira, em jogo contra o jovem Darwin Blanch, de 16 anos.

Nadal, torcedor fanático do Real Madrid, também marcou presença no Santiago Bernabéu no domingo para assistir ao clássico contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol e vibrou muito com o gol da vitória marcado por Jude Bellingham. A equipe comandada por Ancelotti venceu por 3 a 2.

Com a paixão pelo futebol e pelo time madrilenho, o tenista já foi questionado sobre a possibilidade de ser presidente do clube no futuro, quando se aposentar das quadras. "Se eu gostaria (de ser presidente do Real Madrid)? Creio que sim. Mas há uma série de coisas envolvidas nisso. No momento, não há nada a dizer, porque o clube tem o melhor nome possível como presidente (Florentino Pérez)", disse Nadal em setembro do ano passado, em entrevista ao Movistar, da Espanha.