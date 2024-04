Sara Errani vira diante de Wozniacki e será a rival da estreia de Bia Haddad em Madri

A brasileira Bia Haddad já sabe quem vai encarar na estreia do WTA 1000 de Madri, nesta quinta-feira. A experiente italiana Sara Errani, de 36 anos e que já foi Top 5 do mundo, superou a dinamarquesa Caroline Wosniacki de virada e será a oponente.

A italiana não traz boas lembranças à principal tenista verde e amarela. Em 2015, quando Bia Haddad ainda começava sua caminhada no circuito profissional, ambas se enfrentaram no Rio Open e a vitória da brasileira ficou bem perde de ocorrer. Mas cãibras fizeram Bia Haddad abandonar no terceiro set, com 6/3, 6/7 e 0 a 3.

A brasileira ainda seria superada pela rival em 2017. Mas o reencontro promete ser diferente, com Bia Haddad em melhor momento na carreira e entre as melhores do circuito. O jogo está marcado por volta das 9 horas (de Brasília) desta quinta.

Vinda do qualificatório, Errari não teve vida fácil diante de Wozniacki, que também já figurou entre as principais tenistas do ranking, ao ver a dinamarquesa abrir 4 a 1 com duas quebras. O set ficou "maluco" e nenhuma tenista confirmou mais o saque até o fim, com a vantagem se confirmando e com 6 a 3 n o placar.

As tenistas voltaram mais concentradas para a parcial seguinte e o jogo foi igual até 4 a 4. Errari quebrou, mas perdeu o serviço a seguir. Voltou a fazer o ponto no saque e depois fechou em 7 a 5.

Bastante desgastadas - a partida durou 2h51 -, as tenistas fizeram um terceiro e decisivo set com sete quebras. Melhor para a italiana, que aproveitou quatro break points e fechou no segundo match point com novo 7 a 5.

Quem passou sem sustos pela estreia foi a japonesa Naomi Osaka, que fez 6/4 e 6/1 sobre a belga Greet Minnen e agora desafia a russa Liudmila Samsonova, 15ª favorita em Madri.