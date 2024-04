São Bernardo empata com Náutico, no Recife, na primeira rodada da Série C

Um dos representantes de São Paulo na Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo empatou por 1 a 1 com o Náutico, no Recife (PE), neste domingo, na sequência da primeira rodada. Nos outros dois jogos disputados, Figueirense e Botafogo-PB saíram vitoriosos.

O São Bernardo empatou no estádio dos Aflitos, em um jogo equilibrado. Silvinho abriu o placar para os paulistas, mas Paulo Sérgio empatou, ambos no segundo tempo, garantindo um ponto para cada time.

Em casa, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), o Figueirense superou o Ferroviário-CE por 2 a 1. Alisson Santos marcou os dois gols da vitória, enquanto Lincoln descontou.

O Botafogo-PB fez 2 a 1 no Floresta-CE atuando no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Os gols saíram no segundo tempo. Bruno Leite e Joãozinho decidiram para o time paraibano, enquanto Buba descontou.

Até agora, a Série C tem seis times com três pontos. Além de Figueirense e Botafogo-PB, Athletic-MG, Ypiranga-RS, Volta Redonda-RJ e Tombense-MG completam a lista. A rodada ainda terá três partidas: Confiança-SE x Londrina-PR e Ferroviária x ABC-RN na segunda-feira e Aparecidense-GO x Sampaio Corrêa-MA na quarta-feira.

CONFIRA OS JOGOS DA 1.ª RODADA:

Sábado

Tombense-MG 1 x 0 São José-RS

Remo-PA 1 x 2 Volta Redonda-RJ

Caxias-RS 0 x 4 Athletic-MG

Ypiranga-RS 3 x 1 CSA-AL

Domingo

Náutico-PE 1 x 1 São Bernardo-SP

Figueirense-SC 2 x 1 Ferroviário-CE

Floresta-CE 1 x 2 Botafogo-PB

Segunda-feira

Confiança-SE x Londrina-PR

Ferroviária-SP x ABC-RN

Quarta-feira

Aparecidense-GO x Sampaio Corrêa-MA