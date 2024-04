John Textor, dono da SAF do Botafogo, anda de skate em Saquarema

Em 1978, competiu e venceu o torneio de freestyle - que premiava as melhores manobras e estilo na pista - no "The Pepsi Skateboard Team Challenge". A competição, patrocinada pela marca de refrigerantes, aconteceu em Tampa, na Flórida. Hoje bilionário, Textor era um dos prodígios no esporte já aos 12 anos. Ele chegou a derrotar o skatista Rodney Mullen em disputa de freestyle e recebeu destaque de revistas especializadas na época.

Entretanto, o jovem americano não conseguiu chegar ao seu auge sobre o skate. Na década seguinte, precisou encerrar sua carreira após uma lesão na cabeça, que o fez ser hospitalizado. De acordo com o próprio Textor, o término precoce fez com que ele decidisse investir no ramo de tecnologia e internet, quando essa área ainda "engatinhava" ao redor do mundo. Eram os primeiros passos para a construção de sua fortuna.

Além do Botafogo, o empresário tem controle sobre o Crystal Palace, time da Inglaterra, e também do Lyon, da França. Em 2022, o clube brasileiro concretizou a venda de 90% de suas ações para o Eagle Holding, fundo de investimentos do divertido magnata americano.