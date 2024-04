Wild e Fonseca são eliminados em simples, mas Rafael Matos avança nas duplas em Bucareste

O saldo do dia foi negativo para o tênis brasileiro no Torneio de Bucareste, na Romênia, nesta sexta-feira, com duas derrotas e uma vitória. Thiago Wild e João Fonseca sofreram duros revezes na chave de simples, enquanto Rafael Matos avançou à semifinal das duplas sem precisar suar.

O dia começou com uma dolorosa derrota de Wild. O número 1 do Brasil e 67º do mundo foi superado pelo argentino Mariano Navone numa batalha de quase três horas de duração. O cabeça de chave número cinco venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/5, pelas oitavas de final.

A partida estava atrasada na programação do torneio por causa da chuva que vem atrapalhando o desenrolar da competição desde o início da semana. Wild estava sem entrar em quadra desde segunda-feira, quando fez sua estreia na competição de nível ATP 250. O mau tempo adiou uma série de partidas, causando um efeito cascata nesta sexta, com o acúmulo de jogos.

Após a queda de Wild, João Fonseca entrou em quadra embalado pelos dois triunfos seguidos que obteve em Bucareste em meio a paralisações e jogos adiados. O brasileiro de apenas 17 anos levou uma dura virada do chileno Alejandro Tabilo e foi eliminado pelo placar de 2 a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Tabilo é o quarto cabeça de chave do torneio e número 41 do mundo.

Apesar da derrota, Fonseca deixa o torneio romeno com mais uma boa experiência no circuito profissional, alcançando novamente uma fase de quartas de final, algo que só havia feito antes no Rio Open deste ano, quando entrou na chave por convite.

Atual 276º do mundo, o carioca vai dar um salto no ranking. Deve aparecer no 240º posto na próxima atualização, ficando mais perto de entrar na zona de classificação para disputar o qualifying de Roland Garros.

CLASSIFICAÇÃO NAS DUPLAS

Rafael Matos salvou o dia do Brasil na capital romena ao avançar na chave de duplas, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Eles se classificaram para a semifinal sem precisar entrar em quadra. Isso porque a dupla rival desistiu. A parceria tinha o espanhol Pedro Martinez e Alejandro Tabilo, algoz de Fonseca na chave de simples.

Os adversários de Matos e Barrientos só serão conhecidos no sábado porque a outra semifinal não pôde ser disputada nesta sexta por falta de luz natural no torneio. Os futuros rivais vão sair do confronto entre a dupla formada pelo português Nuno Borges e pelo americano Reese Stalder e a parceria dos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul. A dupla finalista acabará fazendo dois jogos no mesmo dia.