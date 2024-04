Botafogo-SP marca nos acréscimos e empata com o América-MG na abertura da Série B

Com um gol aos 46 minutos do segundo tempo do zagueiro de Bernardo Schappo, o Botafogo buscou o empate por 1 a 1 com o América-MG na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida realizada em Ribeirão Preto, na Arena Nicnet, nesta sexta-feira.

Depois de um primeiro tempo sem emoções, o segundo passou a ser movimentado. O América saiu na frente com Renato Marques, de cabeça, aos 16 minutos. E o Botafogo empatou, também de cabeça, nos acréscimos. Cada um somou um ponto.

O jogo começou equilibrado com o América com mais posse de bola. O time mineiro, porém, exagerava nos toques laterais e não tinha objetividade quando chegava ao ataque. O Botafogo era mais efetivo na parte ofensiva e foi quem criou a primeira boa chance de gol.

Com o passar do tempo, o time paulista passou a apresentar mais repertório do que o adversário e chegou algumas vezes no gol do time mineiro. O América, em contrapartida, apostava nos contra-ataques acionando Vitor Jacaré, que quando teve a chance parou no goleiro Michael.

Se no primeiro tempo faltaram jogadas individuais, arriscar chutes de longe e quebrar a marcação adversária, no segundo tempo, o América-MG voltou mais ligado e disposto a mudar o panorama. Apertou o ritmo e marcou aos 16 minutos, quando Juninho cruzou da direita e Renato Marques se antecipou à defesa, cabeceando forte para marcar.

O gol acendeu também o Botafogo que passou a chegar com mais efetividade ao ataque. A melhor chance aconteceu aos 35, quando Negueba cruzou da direita e Alex Sandro se esticou para cabecear e acertar o travessão americano.

No final, de tanto insistir, empatou. Aos 46, Bernardo Schappo aproveitou cruzamento de Douglas Baggio após escanteio e, na pequena área, subiu mais que todo mundo para cabecear no chão, sem chances para Dalberson.

Pela segunda rodada da Série B, o Botafogo joga somente no dia 29, uma segunda-feira, quando encara o Paysandu, fora de casa, às 19h, no estádio Curuzu, às 19h, em Belém. O América-MG joga no sábado (27) diante do Novorizontino, às 18h, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 AMÉRICA-MG

BOTAFOGO - Michael; Matheus Costa, Lucas Dias (Wallison), Bernardo Schappo; Emerson Negueba (Robinho), Matheus Barbosa (João Costa), Jean Victor (Douglas Baggio), Gustavo Bochecha e Patrick Brey (Toró); Alex Sandro e Leandro Pereira. Técnico: Paulo Gomes.

AMÉRICA-MG - Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Júlio e Nícolas; Alê (Felipe Amaral), Juninho (Rodriguinho) e Benítez (Wallisson); Vítor Jacaré, Renato Marques (Brener) e Fabinho (Felipe Azevedo). Técnico: Cauan de Almeida

GOLS - Renato Marques, aos 16 minutos, Bernardo Schappo aos 46 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Gomes, Bernardo Schappo e Matheus Barbosa (Botafogo); Fabinho, Nícolas e Mateus Henrique (América-MG).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA - R$ 53.065,00

PÚBLICO - 4.082 pagantes

LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).