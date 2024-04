Palmeiras roda o elenco e recebe o Inter para se manter 100% no Brasileirão

Outros atletas, como Raphael Veiga, podem ganhar um descanso. A avaliação da comissão técnica é de que o controle de minutos é fundamental para que o grupo permaneça saudável em meio à desgastante sequência de jogos, alguns deles em gramados ruins, caso do Barradão.

"É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Vocês viram a dificuldade de quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram no vestiário e nem força tinham para tirar a roupa", afirmou Abel Ferreira depois do triunfo na capital baiana.

"É fazer gestão de energia para jogar na máxima força", salientou o técnico português, segundo o qual é difícil, mas não possível, manter o nível de atuação em todos os campeonatos que disputa - Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Depois do duelo com o Inter, o Palmeiras encara o Flamengo no Allianz Parque, domingo (21). No meio da próxima semana, o compromisso será pela Libertadores, diante do Independiente del Valle, no Equador.

O Internacional deve ter poucas mudanças para enfrentar o Palmeiras. Fernando, principal nome na vitória colorada contra o Bahia na estreia, pode retornar à posição original de primeiro volante. No Beira-Rio, ele atuou como zagueiro. O técnico Eduardo Coudet segue sem poder contar com Ivan, Aránguiz, Hyoran, Alan Patrick e Valencia, todos em recuperação de lesão.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.