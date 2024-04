Com muito a provar, Corinthians visita Juventude em busca do 1º triunfo no Brasileirão

O Corinthians começou sua jornada no Campeonato Brasileiro empatando por 0 a 0 com o Atlético-MG, em jogo sem brilho e recheado de polêmicas de arbitragem. A atuação não permitiu maiores conclusões sobre o que esperar da equipe, mas é certo que há muito a provar. O próximo teste é nesta quarta-feira, às 20 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, onde os corintianos enfrentam o anfitrião Juventude.

Expulso durante a partida na Neo Química Arena, no final de semana, o técnico António Oliveira não vai estar à beira do gramado no Rio Grande do Sul. Tal função fica a cargo de Bruno Lazaroni, que já tem aparecido nas coletivas da Copa Sul-Americana, das quais o português não pode participar porque ainda não recebeu seu certificado de Licença Pro da Uefa.

Contra o Atlético, Oliveira viu o Corinthians mostrar alguns minutos de intensidade e oscilar ao longo da partida. O adversário era um time apontado para ser protagonista desta edição do Brasileirão, por isso o resultado final não foi tão questionado, mas ficou a frustração em razão de o time paulista ter jogado com um homem a mais por todo o segundo tempo.

Em busca de trazer mais controle de bola à equipe, o treinador considera escalar Igor Coronado - que vem acrescentando qualidade no passe em suas entradas no segundo tempo - pela primeira vez como titular. A ideia é que o meia jogue junto com Rodrigo Garro, portanto o atacante Wesley pode ser sacado do time para que essa modificação seja concretizada.

"Somos dois jogadores mais ou menos com a mesma característica ali no meio, eu creio que a gente pode jogar assim", disse Coronado sobre a possibilidade de jogar ao lado de Garro. "A minha posição preferida é de um camisa 10, mas eu posso atuar no meio de campo, pela esquerda, ou, como nos últimos jogos, pelo lado direito. Vou me colocar à disposição do professor para ser utilizado o máximo que puder".

Com uma folha salarial na casa de R$ 20 milhões, conforme revelado pelo diretor financeiro Rozallah Santoro no início da temporada, o Corinthians vai enfrentar um Juventude que acabou de subir da Série B e tem um elenco bem mais barato. A folha do clube gaúcho é de cerca de R$ 3 milhões, após investimentos feitos para disputar a Série A.

"O equilíbrio financeiro tem sido um dos pilares da nossa gestão ao longo dos anos", diz o presidente jaconero, Fábio Pizzamiglio. "Para nós, este é um ponto fundamental para que possamos ser competitivos durante a temporada, dado que não temos um grande orçamento em comparação com as demais equipes da elite. Nossa meta é diminuir essa diferença, gerando novas receitas para elevar o orçamento do clube e brigar por objetivos maiores".

A organização financeira ajudou o clube gaúcho a começar bem o ano. Finalista do Campeonato Gaúcho, o time comandado pelo técnico Roger Machado segurou um empate sem gols com o Grêmio em Caxias do Sul, mas acabou sucumbindo na Arena tricolor, onde foi derrotado por 3 a 1. Na estreia do Brasileirão, ficou no 1 a 1 com o Criciúma, no Heriberto Hulse.

O elenco alviverde tem jogadores bastante experientes, com passagens por grandes times do Brasil. É o caso do meia Nenê, que está disponível para a partida, e do centroavante Gilberto, desfalque por causa de uma lesão muscular na coxa direita.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CORINTHIANS

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson, Nenê e Jean Carlos; Erick Farias e Lucas Barbosa. Técnico: Roger Machado.

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Romero, Wesley (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL- Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).