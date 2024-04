Santos desiste de fazer investida e Rafael Cabral participa de treino no Cruzeiro

O destino do goleiro Rafael Cabral, que teria cogitado deixar o Cruzeiro, continua sendo uma incógnita. O Santos, principal interessado na contratação do atleta campeão da Copa Libertadores pelo clube em 2011, desistiu de fazer uma proposta oficial pelo retorno do jogador. A diretoria entendeu que não é preciso fazer tal investimento neste momento e demonstrou confiança no titular João Paulo, apesar do mesmo ser criticado pelo pênalti cometido em Endrick na decisão do Paulistão, vencida pelo Palmeiras.

Assim como ocorreu com João Paulo, Rafael Cabral também foi criticado pela perda de um título. Ele, inclusive, foi considerado o grande responsável pelo vice do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A equipe celeste acabou sendo derrotada pelo Atlético-MG, no Mineirão.

Apesar das críticas, ele treinou normalmente com o elenco e acabou sendo cortado na vitória sobre o Botafogo, por 3 a 2, na estreia do time no Campeonato Brasileiro, de uma forma um tanto surpreendente. A situação, inclusive, teria pego o técnico Fernando Seabra de surpresa.

O jogador se pronunciou sobre o caso nesta segunda-feira, mas não deu detalhes do seu futuro. A janela de transferência para o futebol nacional se encerra na sexta-feira. "A quantidade de matérias mentirosas que li ao meu respeito essa semana, precisaria de um longo podcast para desmentir uma a uma. Está muito fácil dar notícia, depois desmentir, depois dar outra. Poderiam pelo menos respeitar os torcedores e informá-los com a verdade", afirmou através de suas redes sociais.

Rafael também esteve nesta segunda na Toca da Raposa II e participou normalmente do treinamento, o que levantou a expectativa de que poderá continuar na equipe celeste. O clube ainda não se pronunciou sobre a situação do goleiro.

Enquanto isso, Santa e Cruzeiro continuam focados no torneio nacional. O time celeste enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, às 20h, na Arena Castelão. Já o time paulista desafia o Paysandu, na sexta, às 20h, na Vila Belmiro, na estreia da equipe na Série B.