Zidane está na mira do Bayern de Munique para substituir Tuchel, diz jornal 

Apesar de ter Zidane como principal foco, o Bayern de Munique busca outras opções no mercado, mas tem prezado por treinadores experientes. José Mourinho, por exemplo, foi cogitado. Os outros nomes no radar do time bávaro são: Julian Nagelsmann, da seleção alemã, e Hans-Dieter Flick, que está sem clube.

Ainda com Tuchel, o Bayern de Munique volta a campo no sábado, às 13h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Union Berlin, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão.