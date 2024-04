Liverpool perde e deixa a liderança do Campeonato Inglês escapar; Andreas faz dois pelo Fulham

O Liverpool perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Inglês neste domingo ao ser surpreendido pelo Crystal Palace por 1 a 0, no Anfield, pela 33ª rodada. O time Jürgen Klopp vem travando uma dura batalha com Arsenal e Manchester City pelo título do torneio, mas acabou sofrendo um duro golpe, que encerrou uma série de oito jogos sem derrotas.

Com o resultado, além de ver seus principais concorrentes ao título à frente na tabela de classificação, o Liverpool fica estacionado na terceira colocação, com 71 pontos. Já o Crystal Palace é o 14º, com 33.

Antes da bola rolar, o Liverpool prestou um minuto de silêncio em memória dos 97 torcedores que perderam a vida na tragédia de Hillsborough, antes do 35º aniversário de segunda-feira.

Pressionado com a vitória do Manchester City no sábado, o Liverpool saiu para o ataque logo nos primeiros minutos e deixou a defesa desguarnecida. O Crystal Palace foi fatal e abriu o placar aos 14 minutos. Eberechi Eze recebeu de Mitchell dentro da área e chutou com categoria para fazer 1 a 0.

O gol só animou o Crystal Palace, que chegou a ter boas oportunidades de ampliar. O Liverpool, por sua vez, demorou para colocar a cabeça no lugar e foi pressionar a partir dos 27, quando Endo mandou na trave. Luis Diaz teve a chance da primeira etapa, mas Dean Henderson fez um milagre para salvar o time visitante.

Dean Henderson acabou se transformando no principal nome da partida no segundo tempo. Aos 11, Darwin Nuñez pegou o rebote dentro da área e colocou o goleiro para trabalhar. O jogo virou ataque contra a defesa, mas a bola do Liverpool insistiu em não entrar. Na tentativa de Van Dijk, ela tirou tinta da trave.

Sem conseguir atacar, coube ao Crystal Palace se defender. O time visitante mostrou muita concentração e conseguiu sair com uma vitória surpreendente do Anfield, apesar da boa atuação do goleiro brasileiro Alisson, que mostrou estar em alto nível apesar de ter ficado dois meses afastado por lesão.

ANDREAS PEREIRA BRILHA PELO FULHAM

Presente na primeira convocação de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira, Andreas Pereira mostrou mais uma vez que se encontra em grande fase. O ex-flamenguista marcou dois gols na vitória sobre o West Ham, no Olímpico de Londres. Curiosamente, Lucas Paquetá foi quem perdeu a bola nos gols marcados por seu compatriota, ou seja, um dia de pouca inspiração.

A vitória fez o Fulham ganhar uma posição na tabela de classificação e subir para o 12º lugar, com 42 pontos. O West Ham é oitavo, com 48.