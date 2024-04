NBA chega à rodada final com 3 times empatados na liderança da Conferência Oeste; LeBron brilha

Imagem: MIKE STOBE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A atual temporada da NBA já entrou para a história. Pela primeira vez, três times de uma mesma conferência chegam empatados na liderança na última rodada. A marca foi alcançada por Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, todos com incríveis 56 vitórias. Os dois primeiros, no entanto, venceram na noite desta sexta-feira e madrugada deste sábado, enquanto os Nuggets foram surpreendidos pelo San Antonio Spurs por 121 a 120.

O Oklahoma City Thunder tem o time mais jovem da NBA. Mesmo assim, vem mostrando muita experiência, tanto que está a uma rodada de confirmar o primeiro lugar da Conferência Oeste. A última vitória foi arrasadora, por 125 a 107, sobre Milwaukee Bucks, terceiro colocado da Leste, com 49 triunfos. O destaque ficou por conta do trio, formado por Shai Gilgeous-Alexander, com 23 pontos, Chet Holmgren (22) e Aaron Wiggins (19).

Já o Minnesota Timberwolves teve uma vitória apertada frente ao Atlanta Hawks, décimo colocado da Leste, por 109 a 106, com grande atuação do francês Rudy Gobert, cestinha da partida com 25 pontos e 19 rebotes.