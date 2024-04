Juventus e Torino empatam em 0 a 0 em clássico metropolitano sem emoções no Campeonato Italiano

Juventus e Torino fizeram um clássico metropolitano sem grandes emoções e empataram em 0 a 0 no Estádio Olímpico Grande Torino. O Resultado mantém a Juve em terceiro lugar no campeonato - com 63 pontos -, enquanto o Torino ficou com a nona posição - 45 pontos.

O jogo começou com o Torino adiantando suas linhas, mas ainda fazia uso de ligações diretas para tentar chegar ao gol de Szczesny. Em seguida, Vlahovic acertou uma bola na trave do time da casa.

A Juventus tentava se articular, mas parava na marcação do meio de campo do Torino. O time, apesar de dominar as ações do jogo, não conseguia avançar no campo do adversário.

O Torino rondava a área da Juventus, mas se resumia a cruzar bolas de modo infrutífero. Até os 25 minutos, o que se via era um jogo de poucas emoções. A torcida, insatisfeita, vaiava.

A Juventus avançava em bloco, mas sem sucesso na hora de ameaçar o gol de Savic. O primeiro tempo terminou sem nenhuma jogada concreta contra os goleiros, que deixaram o campo com os uniformes limpos.

O segundo tempo começou equilibrado, com leve vantagem para o Torino, que povoava o meio de campo. A Juventus exagerava na troca de passes errados.

Ambos os times não abriram mão de se defender e evitar desgaste físico. A Juventus tinha mais posse de bola, mas mostrava-se infértil na hora de ameaçar o gol de Savic graças ao bom posicionamento defensivo do anfitrião.

A partir dos 25 minutos do segundo tempo, as duas equipes passaram a se atirar ao ataque, mas insuficiente para abrir o placar. Mesmo com um elenco superior, a Juventus parava na defesa do anfitrião e abusava dos cruzamentos na área e ligações diretas.

Na próxima rodada, a Juventus pega o Cagliari - 14º com 30 pontos. O Torino encara o Frosinone, que está em 18º com 26 pontos.

Mais cedo, o Lecce venceu o Empoli por 1 a 0 em casa no estádio Via del Mare. O resultado deixou o Lecce em 13º colocado no campeonato, com 32 pontos. Já o Empoli permaneceu em 16º, com 26 pontos.