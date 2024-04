Filho de Lionel Messi viraliza ao marcar cinco gols na base do Inter Miami

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami trouxe um reforço significativo não só para a equipe principal, mas também para as divisões de base do clube americano. Mateo, com apenas oito anos, viralizou neste sábado, dia 13, após marcar cinco gols pelo time sub-9.

Vestindo a camisa número 10, assim como seu pai, o garoto demonstrou um vasto leque de habilidades - sobretudo com a perna direita, marcando gols de falta, driblando adversários e finalizando com um toque refinado no canto do gol.

Mateo é o segundo filho de Messi e Antonella Roccuzzo. Seu irmão mais velho, Thiago, de dez anos, joga pelo sub-12 do Inter Miami, enquanto Ciro é o mais novo da família e tem cinco anos.

O jogador mirim já havia chamado atenção nas redes sociais ao marcar um hat-trick em janeiro, mostrando que seu desempenho recente não foi um evento isolado e que ele tem grande potencial para seguir os passos de seu pai no futebol.

Hoje à noite, será a vez do time profissional do Inter Miami entrar em campo. Atualmente em terceiro lugar na competição, o clube enfrentará o Kansas City às 21h30 (horário de Brasília), pela oitava rodada da MLS. Messi deve ser preservado e começar o jogo no banco de reservas.