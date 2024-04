Ederson volta, City goleia e lidera o Campeonato Inglês em rodada com gols brasileiros 

O Manchester City assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês ao derrotar o Luton Town por 5 a 1, neste sábado, no Etihad Stadium, pela 33ª rodada. O duelo contou com o retorno do goleiro Ederson ao time titular, assim como o de De Bruyne, ambos estão recuperados de suas respectivas lesões. Guardiola aproveitou também para preservar alguns jogadores visando o duelo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Guardiola deixou no banco de reservas nomes como os de Rodri, Bernardo Silva e Phill Foden. Walker e Aké, que desfalcaram a equipe nos últimos compromissos, também não entraram em campo na partida. Criticado pela atuação fraca no empate por 3 a 3 com o Real Madrid, no meio da semana, pela Liga dos Campeões, Haaland marcou em cobrança de pênalti.

Além de conseguir preservar alguns de seus principais jogadores, Guardiola ganhou ainda mais moral para o duelo decisivo na Liga dos Campeões. O City faz o duelo de volta contra o Real Madrid nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), novamente no Etihad Stadium.

No Campeonato Inglês, o Manchester City chegou aos 73 pontos, dois a mais do que Arsenal e Liverpool, que entrarão em campo apenas neste domingo. O Luton Town, por sua vez, é o 18º colocado, dentro da zona de rebaixamento, com 25.

O City entrou em campo e não demorou para abrir o placar. Aos dois minutos, em um lance com extrema falta de sorte, Daiki Hashioka acabou mandando contra o próprio gol. Em vantagem, o time do técnico Guardiola mandou no jogo e criou inúmeras oportunidades. No entanto, viu o rival se fechar e evitar o pior.

No segundo tempo, porém, o City brincou de jogar futebol. Aos 19, Kovacic recebeu na entrada da área e pegou de primeira para fazer 2 a 0. Aos 31, Haaland ‘jogou um pano’ nas críticas ao deixar o seu, em cobrança de pênalti.

Com 3 a 0, a situação já estava resolvida, mas o Luton Town se empolgou e diminuiu com Barkley. O gol não mudou em nada, o City continuou dominando e fez o quarto com Doku, aos 42, em uma linda jogada individual. O mesmo Doku achou Gvardiol, aos 48. Ele dominou com categoria e decretou a goleada: 5 a 2.

MAIS JOGOS

Ainda neste sábado, Nottingham (17º) e Wolverhampton (11º) ficaram no empate por 2 a 2, com direito a três gols brasileiros. O ex-palmeirense Danilo marcou para o primeiro. Matheus Cunha, duas vezes, confirmou a igualdade.

Já o Brentford (14º) derrotou o Sheffield United (20º) por 2 a 0, enquanto que Burnley (19º) e Brighton (10º) ficaram no empate por 1 a 1.