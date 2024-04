Atual campeão da Libertadores, Fluminense estreia no Brasileirão diante do Red Bull Bragantino

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense inicia sua trajetória no Brasileirão de olho em um resultado positivo. Neste sábado, o time carioca irá receber o Red Bull Bragantino, no estádio do Maracanã, às 21 horas. O rival paulista também quer fazer bonito para brigar pelas primeiras colocações também nesta temporada.

Ano passado, após faturar o título continental, o Fluminense 'tirou o pé' do Brasileirão e terminou em sétimo com 56 pontos. Já o Red Bull Bragantino terminou logo à frente, em sexto com 62. Mas, as duas equipes chegaram a brigar pela liderança em alguns momentos. Agora em 2024, o time carioca está disputando a fase de grupos da Libertadores e o rival está na sul-americana.

O Fluminense, que fez algumas contratações pontuais, tem a base do time titular do ano passado. Dos onze iniciais que devem começar jogando, apenas o atacante Marquinhos é novidade. Ele foi contratado por empréstimo no começo do ano do Arsenal, da Inglaterra.

Em comparação ao time que começou jogando contra o Colo-Colo-CHI, na vitória por 2 a 1 na última terça-feira, pela Libertadores, não haverá mudanças. Com isso, o volante Martinelli será mantido de forma provisória como zagueiro. Thiago Santos, titular no setor, está se recuperando de uma lesão muscular.

Além dele, o departamento médico ainda tem os zagueiros Marlon e Manoel, o volante Gabriel Pires, o meia Renato Augusto e o atacante Keno. O atacante Lelê, que teve o ligamento cruzado do joelho direito rompido, também está fora e só deve voltar no final do ano. Já o lateral Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy, que foram desfalques na Libertadores por suspensão, estão de volta e devem começar no banco de reservas.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino, que vem de derrota no meio de semana para o Racing-ARG, pelo placar de 3 a 0, pela Sul-Americana, foi direto de Buenos Aires para o Rio de Janeiro.

O técnico Pedro Caixinha segue tendo algumas baixas: os meias Lincoln, Lucas Evangelista e Matheus Fernandes, e o atacante Helinho, todos entregues ao departamento médico. O zagueiro Eduardo Santos e o volante Nathan Camargo estão em transição.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X RED BULL BRAGANTINO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo; André, Lima e Ganso; Marquinhos, German Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Jadsom e Raul; Ignacio Laquintana, Eduardo Sasha e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).