Atlético de Madrid supera Girona e ajuda rivais no Espanhol

Em meio aos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid entrou em campo desligado e viu o Girona abrir o placar logo aos três minutos. Presente na primeira convocação da seleção brasileira com o técnico Dorival Júnior, Yan Couto recebeu em profundidade pela direita e deu bela assistência para Dovbyk. O atacante só teve o trabalho de empurrar para fazer 1 a 0.

O jogo continuou eletrizante com boas chances desperdiçadas de ambos os lados. O Atlético foi aos poucos colocando a cabeça no lugar e buscou o empate aos 33, após a arbitragem apitar toque de mão de Miguel Gutierrez dentro da área, pênalti. Antoine Griezmann bateu com extrema categoria para deixar tudo igual.

O Girona começou a reviver os tropeços passados e se irritou com a não marcação de pênalti em Sávio. O árbitro chegou a ir até o VAR, mas nada marcou. Melhor para o Atlético, que voltou ao ataque e virou com gol aos 52 minutos. Morata colocou a bola na cabeça de Ángel Correa, que testou firme para fazer 2 a 1.

No segundo tempo, o Atlético tomou o domínio da partida rapidamente. Aos quatro, Griezmann aproveitou uma falha defensiva do adversário para fazer mais um. Ele pegou um rebote dentro da área e soltou o pé para estudar as redes.

O placar poderia ter sido ainda mais elástico. O Atlético perdeu chances incríveis, a melhor delas aos 26, quando o Girona cometeu um erro grave na saída de bola e entregou a bola para Milina. Dentro da área e com o gol aberto, ele chutou com força e mandou rente à trave, nada que estragasse o triunfo do time mandante.

O Girona volta a campo pelo Campeonato Espanhol no sábado, às 16h (horário de Brasília), diante do Cádiz, no Montilivi. No dia seguinte, às 13h30, o Atlético de Madrid visita o Alavés, no Mendizorrotza.