Mbappé desconversa sobre ida ao Real Madrid: 'Não tenho nada a anunciar'

Mbappé é avesso às entrevistas. Evita ao máximo falar, mas não teve como escapar antes do amistoso da França com a Alemanha, neste sábado, em Lyon, por ser o capitão dos Bleus. E óbvio que ninguém queria saber sobre como seria o duelo europeu, e sim sobre o futuro do atacante, que já anunciou a saída do Paris Saint-Germain e é dado como certo no Real Madrid. O camisa 7 desconversou sobre acerto com os espanhóis e revelou que sonha jogar a Olimpíada de Paris.

"Não anunciei nada porque não tenho nada a anunciar. Sempre disse que quando tiver algo a anunciar farei isso como um homem e se não o fiz é porque não tenho para anunciar", afirmou Mbappé, ao responder o motivo de ainda não ter falado sobre um possível acerto com os merengues.

E deixou claro que o assunto não o atrapalha em nada, mesmo mostrando-se bastante antenado nos assuntos sobre sua carreira. "Estou sempre focado no próximo jogo. Mesmo com tudo o que aconteceu nas últimas semanas, me concentrei em atuar. O que acontece lá fora, fica lá fora", observou, sobre a polêmica com dirigentes de LaLiga ou mesmo de rivais como o Barcelona comentando sobre seu futuro no Real Madrid. "Mas eu vejo, né? E entendo."