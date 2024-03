Brasil classifica 5 surfistas em Peniche; curtindo vaga olímpica, Medina cai para repescagem

As ondas de Portugal parecem abraçar os surfistas brasileiros. Depois de início ruim na temporada do Circuito Mundial, com nenhum atleta entre os melhores nas etapas de Pipeline e Sunset Beach, a legião verde e amarela largou bem em Peniche nesta terça-feira, com cinco dos sete representantes garantindo classificação: Samuel Pupo ganhou a bateria 10, Caio Ibelli foi o melhor da bateria 11, com Italo Ferreira, em segundo, enquanto Yago Dora se garantiu em segundo na 12ª e última bateria do dia. Além deles, Miguel Pupo, na 9ª, também avançou com a segunda melhor marca. Gabriel Medina e Deivid Silva terão de disputar a repescagem.

Deivid Silva abriu o dia para os brasileiros na bateria 2, diante dos havaianos Barron Mamiya, vencedor em Pipeline, e Imaikalani de Valut e ficou em terceiro com somente 9,84 pontos no total. Mamiya anotou 11,77 e o compatriota 10,07.

Já na bateria 9, foi a vez de Miguel Pupo ir à água e ficar atrás do surpreendente marroquino Ramzi Boukhiam, que já havia feito bonito em Sunset Beach e cravou 11,27, diante de 10,50 do brasileiro. O australiano Ramzi Boukhiam terminou em último, com 8,43.

Samuel Pupo foi o melhor brasileiro do dia, com incríveis 15,00 pontos em bateria com Gabriel Medina, que ganhou vaga aos Jogos de Paris-2024 vencendo o ISA Games, e o italiano Leonardo Fioraventi. As grandes manobras, com direito a aéreo, garantiram um 8,33 e um 6,67. O italiano passou em segundo com 11,80, enquanto Medina pouco fez e terminou somente com 8,16.

Logo depois, foi a vez de Caio Ibelli e Italo Ferreira travarem bela batalha, terminando com as duas vagas com 13,90 e 12,93 respectivamente. O havaiano Ian Gentil acabou na repescagem, com 10,73.

Por fim, Yago Dora também garantiu vaga na próxima fase ao ficar atrás do português Frederico Morais, que terminou a última bateria com 13,10. O brasileiro cravou 11,80 e o australiano Liam O'Brien acabou como coadjuvante, com apenas 7,90.

A surpresa do dia foi o japonês Kanoa Igarashi caindo para a repescagem contra os havaianos Seth Muniz e Eli Hanneman. O australiano Jack Robbinson foi o melhor em sua bateria e o americano John John Florence avançou como segundo ao ser surpreendido por Jacob Willcox.