Arsenal goleia lanterna por 6 a 0 e segue na perseguição aos líderes do Campeonato Inglês

O Arsenal não teve dificuldade para golear o lanterna Sheffield United por 6 a 0 nesta segunda-feira e permanece na perseguição aos líderes do Campeonato Inglês. Além disso, o time de Londres se consolidou como a melhor defesa e assumiu o melhor ataque da competição.

O time de Mikel Arteta tem 61 pontos contra 63 do líder Liverpool e 62 do Manchester City. Após 27 rodadas, o Arsenal acumula 68 gols marcados e 23 sofridos, contra 64 e 25 do Liverpool, o segundo nos dois critérios. Esses números têm efeito prático, e não apenas estatístico, já que saldo de gols e gols pró são critérios de desempate.

Contra o pior time do campeonato, o Arsenal facilmente alcançou sua sétima vitória seguida na competição e melhorou ainda mais sua média de gols marcados por partida neste período (eram 25 em seis jogos).

Logo aos 2 minutos de jogo, o Arsenal já chegou com perigo ao mandar uma bola no travessão, com Saka. Na sequência, o brasileiro Gabriel Martinelli pegou o rebote dentro da área e finalizou, mas o goleiro Grbic fez a defesa.

O primeiro gol do Arsenal saiu três minutos depois, com Odegaard, que chutou canto do goleiro. Com 80% de posse bola e 16 finalizações somente no primeiro tempo, o time não demorou para ampliar sua vantagem. Bogle marcou contra os 13 minutos. Martinelli, Havertz e Rice também marcaram ainda na primeira etapa, que terminou 5 a 0.

No segundo tempo, os visitantes continuaram no domínio da partida, mas as finalizações diminuíram bastante: seis. White fechou o placar aos 13 minutos após assistência de Havertz.

A diversidade de autores dos gols mostra que a responsabilidade de marcar é pulverizada no Arsenal. Apesar de ter o melhor ataque do Inglês, o artilheiro do time, Saka, aparece apenas na sexta colocação entre os goleadores do campeonato, com 13 gols. Contra o Sheffield, Saka deu assistência para o gol de Rice e foi substituído no intervalo.

Com a vitória garantida, Arteta promoveu várias alterações no segundo tempo. O brasileiro Gabriel Jesus entrou no lugar de Martinelli, que deixou o campo amparado, sem apoiar o pé no chão. Jesus teve uma grande chance aos 36 minutos. Na entrada da área ele bateu cruzado e viu Grbic fazer uma grande defesa.

Na próxima rodada, o Arsenal tem chance de assumir a liderança do Inglês. No sábado, o time joga em casa contra o Brentford, que é o 15º do campeonato, com 26 pontos. No domingo, os líderes Liverpool e Manchester City se enfrentam em Anfield, estádio do time do técnico Jürgen Klopp.