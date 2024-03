Carpini vê São Paulo superior ao Palmeiras e exalta postura do grupo: 'Comprometido'

O empate diante do Palmeiras na noite deste domingo pode não ter agradado à torcida, mas o técnico Thiago Carpini ficou satisfeito com o que viu em relação ao desempenho do São Paulo no clássico.

"Neutralizamos a equipe do Palmeiras nos principais aspectos, criamos as melhores chances de gol. Então tudo isso é muito bom. Temos um grupo sólido, comprometido, consistente, focado no que está sendo proposto"

O treinador colocou o Campeonato Paulista como prioridade no momento, mas admitiu usar a competição para poder observar os seus jogadores. "Jamais o Campeonato Paulista vai ser usado como laboratório, mas está sendo uma boa chance de poder observar os jogadores e a evolução deles nesse processo."

O tema arbitragem também entrou na pauta das perguntas na coletiva. Usando sempre um tom mais sereno, o treinador, no entanto, demonstrou insatisfação com os critérios do juiz na partida.

O lance em que Richard Ríos atinge o rival Pablo Maia, foi citado por Carpini. "O presidente já se posicionou sobre isso. Indifere da decisão da arbitragem o desfecho da jogada. Esse é um ponto. Inependentemente se foi gol ou não, a regra tem que ser aplicada. Na minha opinião, esse foi o maior erro dele."

No entanto, Carpini não quis ficar preso à arbitragem e comentou a atuação da equipe diante de um adversário tão forte. "Estivemos com muitas ausências na partida e nosso jogo foi produtivo. O Palmeiras trocou mais passes onde nada acontecia. Isso cria uma ilusão de superioridade", comentou.