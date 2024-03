Mayke participa de treino e deve reforçar Palmeiras diante do São Paulo

O Palmeiras deve ter um reforço importante para o clássico com o São Paulo, marcado para este domingo (3), às 20h, no MorumBis, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O lateral Mayke treinou normalmente neste sábado e indicou que estará à disposição do técnico Abel Ferreira.

Recuperado de lesão muscular na coxa direita, Mayke já havia participado das atividades na última sexta, mas passou por uma nova avaliação neste sábado e foi liberado para atuar no clássico. Ele disputa posição entre os titulares com Marcos Rocha, mas também pode ser utilizado como ponta.

Neste sábado (2), após vídeo tático no auditório e ativação muscular no centro de excelência, os atletas foram a campo e fizeram uma atividade tática com ênfase em posicionamentos, marcações, transições e ensaios específicos. Por fim, houve um recreativo descontraído e, antes da ida ao vestiário, alguns jogadores aprimoraram cobranças de faltas.