Judô brasileiro fica sem atletas na final no 2º dia de Grand Slam de Tashkent

Após conquistar a medalha de bronze com Willian Ferreira nesta sexta-feira, o judô brasileiro voltou ao tatame neste sábado, no 2º dia de Grand Slam de Tashkent, no Usbequistão, mas acabou sem nenhum atleta na final. Luana Carvalho teve o melhor desempenho entre os representantes do Brasil. Ela acabou eliminada nas oitavas de final ao perder para a francesa Margaux Pinot.

Luana Carvalho (até 70kg) começou o dia superando a chinesa Dan Yu por ippon e travou uma dura luta com Pinot. A francesa, no entanto, encaixou uma chave de braço na brasileira, que se despediu nas oitavas de final.

Já Gabriella Mantena (até 63kg) vencia por um waza-ari, mas a italiana Flavia Favorini conseguiu empatar, literalmente, no último segundo de luta. No tempo extra, Mantena sofreu a terceira punição e foi desclassificada na primeira rodada do Grand Slam.

Os olhares, no entanto, estavam voltados para Ketleyn Quadros (até 63kg), que era a principal chance de medalha para o Brasil neste sábado. No entanto, ela sofreu um waza-ari e não conseguiu virar o placar, sendo eliminada pela italiana Savita Russo em sua estreia.

Por fim, Ellen Froner (até 70kg) levou três punições e também acabou caindo na estreia. Ela foi superada pela holandesa Margit de Voogd.

Neste domingo, cinco atletas brasileiros estarão no tatame. Giovani Ferreira (até 90kg), Marcelo Gomes (até 90kg), Leonardo Gonçalves (até 100kg), Rafael Buzacarini (até 100kg) e Giovanna Santos (acima de 78kg).