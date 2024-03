Grêmio goleia o Guarany de Bagé e avança com 2ª melhor campanha no Campeonato Gaúcho

Após perder o clássico para o Inter na semana passada, o Grêmio se recuperou e goleou o Guarany de Bagé neste sábado, por 4 a 1, na Arena, em Porto Alegre, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Diego Costa estreou muito bem e com belo gol de falta.

O Grêmio avançou com a segunda melhor campanha, tendo 23 pontos. Em 11 jogos, foram nove vitórias, um empate e apenas uma derrota (justamente para o Internacional). Enquanto o Guarany de Bagé, surpresa do Estadual, avançou em quarto, com 16.

Nas quartas de final, o Grêmio terá pela frente o Brasil de Pelotas, enquanto o Guarany de Bagé enfrentará o Juventude. As partidas serão únicas na casa do time de melhor campanha, que também jogará por um empate para avançar às semifinais.

Em campo, o Grêmio precisou de apenas seis minutos para abrir o placar no primeiro tempo. Reinaldo cruzou da esquerda e encontrou Pavón, que dominou e chutou forte para vencer o goleiro Rodrigo Santos.

Mas o Guarany de Bagé não se abateu. Se defendeu como pôde e deixou tudo igual antes do intervalo. Aos 32, Wilson Júnior fez jogada individual, invadiu a área pela direita e finalizou. A bola desviou em Kannemann e enganou o goleiro Gabriel Grando.

No segundo tempo, o Grêmio voltou mais concentrado e efetivo. Aos dois minutos, Pavón cruzou da esquerda, o goleiro saiu mal e Pedro Geromel empurrou para as redes. Depois, aos quatro, Reinaldo mandou bola na área, David desviou de cabeça e Pavón finalizou para marcar o terceiro gol gremista.

Ainda na etapa final, o estreante Diego Costa aproveitou para deixar sua marca. Aos 20 minutos, ele cobrou falta e acertou o ângulo direito do goleiro Rodrigo Santos. O primeiro do atacante naturalizado espanhol.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 4 X 1 GUARANY DE BAGÉ

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann (Nathan Fernandes) e Reinaldo (Mayk); Villasanti (Dodi), Pepê e Cristaldo (Du Queiroz); Pavón, Gustavo Nunes e Diego Costa (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.

GUARANY DE BAGÉ - Rodrigo Santos; Lessa (Léo), Micael, Saulo (Hugo) e João Gabriel (Gustavo Nogy); David Cunha, Allan (Arez) e Mauri; Tony Júnior (Giovanni), Wilson Júnior e Michel. Técnico: William Campos.

GOLS - Pavón, aos 6; e Wilson Júnior, aos 32 minutos do primeiro tempo. Pedro Geromel, aos 2; Pavón, aos 4; e Diego Costa, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kannemann, Pepê e Gustavo Nunes (Grêmio); Léo (Guarany de Bagé).

ÁRBITRO - Francisco Soares Dias (RS).

RENDA - R$ 731.867,00.

PÚBLICO - 15.002 pagantes (16.483 total).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).