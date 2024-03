Saiba o que Dorival Júnior pensa sobre o futuro de Neymar na seleção brasileira

Ainda em recuperação de lesão, Neymar continua sendo assunto nas entrevistas de Dorival Júnior. No fim da coletiva em que anunciou os 26 jogadores que compõem a primeira convocação, o treinador foi questionado sobre o que pensa do astro do Al-Hilal, fora dos gramado desde o fim de outubro, quando sofreu a contusão mais grave de sua carreira.

Mesmo que o camisa 10 não dê demonstrações de que esteja mais disposto a ser o líder à altura da importância do time pentacampeão, como o retorno ao Al-Hilal visivelmente acima do peso, Dorival conta com Neymar para o futuro. Evitou, porém, dar um prazo para voltar a convocar o atacante, até porque não se sabe quando ele estará à disposição.

"O Ney está sendo monitorado, podem ter certeza. Ele está tentando acelerar o processo, temos de respeitar os protocolos, uma lesão difícil, complicada, mas ele é um grande profissional, sabe da importância dele e com certeza fará de tudo para estar com todos nós", disse o treinador nesta sexta-feira.

O astro do Al-Hilal sofreu a lesão mais grave de sua carreira em outubro do ano passado, quando rompeu os ligamentos do joelho esquerdo. No início de novembro, foi operado e, desde então, vem se recuperando.

Fora de ação, Neymar tem seu nome constantemente citado em controvérsias. Nos últimas dias, chamou a atenção o fato de estar acima do peso quando retornou à Arábia Saudita para dar continuidade ao seu tratamento. A estimativa é de que ele leve nove meses para se recuperar plenamente da cirurgia. Portanto, é muito provável que não dispute a Copa América, entre 20 de junho e 14 de julho, e só retorne no segundo semestre.

Mas ainda há tempo para Neymar conquistar uma Copa do Mundo? Apesar do momento não ser positivo, Dorival confia na recuperação do jogador de 32 anos para defender o Brasil no Mundial de 2026, que seria o quarto de sua carreira. "Nunca é tarde, está aí o Messi, como grande exemplo. Neymar tem essa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Só depende dele."

Resta saber se ele vai querer jogar a próxima Copa, nos Estados Unidos, Canadá e México. O atleta havia indicado que o último Mundial no Catar foi seu último, mas depois deu sinais de que mudou de deia.

Por ora, o treinador tem a missão de reorganizar o time e trazer o torcedor para mais perto da seleção sem o seu principal craque. Os dois tiveram um desentendimento em 2010 que resultou na demissão do técnico pelo Santos após uma polêmica com o jogador, então com 18 anos, por causa de uma cobrança de pênalti. Mas o problema ficou no passado, eles garantem.