CBF confirma 1ª convocação de Dorival na seleção nesta sexta-feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira que o técnico Dorival Júnior fará sua primeira convocação da seleção brasileira na sexta-feira, dia 1º de março, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O treinador fará sua estreia no comando da equipe no fim do mesmo mês.

A convocação está marcada para as 13 horas e será transmitida pela CBF TV. Dorival vai anunciar sua lista de jogadores para os amistosos com Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março. As partidas serão disputadas no estádio de Wembley, em Londres, e no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, na capital espanhola.

As partidas serão quase uma preparação para a Copa América, primeira competição oficial da seleção com Dorival no comando. O torneio será disputado entre junho e julho. A missão seguinte será as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, que serão retomadas em setembro.