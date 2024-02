Santos oficializa a contratação do goleiro Gabriel Brazão após se livrar de transfer ban

Um dia após ser liberado de tranfer Ban na Fifa, o Santos oficializou a contratação do goleiro Gabriel Brazão, de 23 anos. Revelado pelo Cruzeiro, o reforço vem da Inter de Milão com acordo por três temporadas. Chega por recomendação do técnico Fábio Carille para disputar a vaga com João Paulo.

"De olho nas oportunidades de mercado, o Santos Futebol Clube acertou a contratação do goleiro Gabriel Brazão, ex-Inter de Milão. O arqueiro de 23 anos chega ao Peixe com vínculo definitivo válido até o final de 2026", oficializou o clube.

Desde o começo da reformulação do elenco que o Santos buscava um goleiro para fazer sombra a João Paulo. O titular precisou reduzir os salários e se enquadrar na nova política financeira do clube para permanecer.

Mesmo após o anuncio da renovação de João Paulo, a diretoria não parou de buscar um novo camisa 1 no mercado e negociou com Marcelo Grohe, do Al-Ittihad, e com Tadeu, que optou por permanecer no Goiás, onde é ídolo. Frustradas as negociações, o Santos foi atrás de Gabriel Brazão e acertou sua chegada ainda em janeiro. Mas se viu obrigado a reintegrar Diógenes para ter um reserva no banco enquanto resolvia o transfer ban.

O 14º reforço para 2024 vem treinando forte faz algum tempo no CT santista, mas a dívida com o técnico Fabián Bustos acabou impedindo seu registro na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora ele fica livre para defender o clube na reta final do Paulistão e também na Série B.

Mineiro de Uberlândia, Brazão jamais atuou no profissional do Cruzeiro, pelo qual foi revelado. O destaque na base acabou levando-o para a Itália muito cedo. O Parma o contratou em 2019. Na Itália defendeu, também, Spal, Inter de Milão e Ternara. Além de passagem pela Espanha defendendo as cores de Albacete e Oviedo. Ainda serviu a seleção brasileira sub-17 e sub-20.

Brazão se une aos meias Giuliano, Cazares e Otero, os laterais Aderlan, Hayner e Jorge, o zagueiro Gil, os atacantes Guilherme, Willian Bigode, Pedrinho e Marcelinho, e os volantes João Schmidt e Diego Pituca, outros reforços que já defendem o Santos.